Российский сериал "257 причин, чтобы жить" претендует на премию Rose D’Or

Оригинальный российский сериал "257 причин, чтобы жить", выпущенный белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо, претендует на престижную международную премию Rose D"Or. Это международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году и с 2004 года проходящий в Люцерне в Швейцарии. В форуме принимают участие представители из более 40 стран мира. Фестиваль отражает важнейшие тенденции и тренды современной телеиндустрии.

Номинанты на премию отобраны из 766 претендентов со всего мира в 12 категориях. Кроме "257 причин, чтобы жить" и "Полового воспитания" (Netflix) в номинации "Комедийная драма/ситком" представлены: "Парламент", "Успеть за две недели", "Чувствую себя хорошо" и "Вверх дном". Жюри Rose D"Or состоит из 80 профессионалов телевизионной индустрии разных стран. В 2019 году главную награду получил драматический сериал HBO "Чернобыль".

Победители 59-й премии Rose D"Or будут объявлены 9 декабря 2020 года. Церемония пройдет в онлайн-формате. Первый сезон сериала "257 причин, чтобы жить" вышел на START в марте 2020 года, сейчас на видеосервисе выходят премьерные эпизоды второго сезона. В первой части проекта главная героиня Женя Короткова, узнав, что у нее ремиссия, готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но обнаруживает, что… здоровая Женя никому не нужна. Ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.

В октябре 2020 года за исполнение роли Жени Полина Максимова получила награду на международном фестивале Canneseries.