Постановление губернатора Самарской области от 13 ноября 2020 года № 323 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей И Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7 после слов "по 18 ноября 2020 года включительно" дополнить словами ", с 19 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года включительно.";

в пункте 2.9 слова "до 15 ноября" заменить словами "до 22 ноября";

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

"2.10. Министерству образования и науки Самарской области:

обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся 6 - 11-х классов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме до 22 ноября 2020 года включительно;

организовать в период до 22 ноября 2020 года включительно проведение очных консультаций для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований";

дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

"2.11. Рекомендовать вузам и профессиональным образовательным организациям обеспечить проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий - в очном режиме.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







