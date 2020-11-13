Новый клип Билли Айлиш собрал 9 млн просмотров за 16 часов

Размещенное минувшей ночью новое музыкальное видео американской певицы Билли Айлиш к этому моменту собрало только на ее официальном YouTube-канале 9 миллионов просмотров. И более 1,6 миллиона отметок "нравится" (при всего 17 тысячах "дизлайков").

Ролик на трек Therefore I Am сняла сама Билли. Продюсером предприятия выступил старший брат артистки, автор песен, певец и актер Финнеас О'Коннелл.

В минималистичном видео Айлиш, ранее высмеянная в Сети за особую пышность форм, приобретенную на карантине, бегает по пустому торговому центру и поглощает разного рода вредную пищу - гигантский крендель, глазированный пончик, газировку, картофель фри.

Уже известно, что 18-летняя Билли исполнит Therefore I Am на церемонии вручения American Music Awards 22 ноября - у нее там две номинации.

Также стоит напомнить, что в этом году Айлиш "порвала" "Грэмми", выиграв во всех основных номинациях.

Тем временем клип на песню Билли Bad Guy за полтора года собрал больше миллиарда просмотров.

Напомним, песня Айлиш No Time to Die стала главной темой одноименного фильма "бондианы".