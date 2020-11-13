Стали известны новые подробности расследования теракта в Вене

Австрийская полиция в пятницу раскрыла новые подробности расследования недавнего теракта в Вене. Как заявил руководитель следственной группы Михаэль Лонэггер, нападавший действовал в одиночку. Он был вооружен автоматом АК-47 сербского производства и пистолетом ТТ.

"Определенно можно сказать, что преступник действовал на месте преступления один. Чего мы пока не знаем - какую поддержку ему оказывали другие лица. Это предмет расследования", - резюмировал следователь, которого цитирует ТАСС. Правоохранительные органы пока не знают, где террорист приобрел оружие, и на чем он добрался до центра Вены.

Напомним, теракт в австрийской столице произошел поздно вечером 2 ноября. Стрельбу устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).