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13.11.2020,  
10:02
Текст:  Алексей Иванов

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-2, впервые примененная в ходе недавних стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ТОС-2 или "Тосочка", как ласково называют систему военные, стала поступать в войска только в нынешнем году и является одним из новейших вооружений войск РХБ защиты. По словам Игоря Кириллова, в ходе учений эти огнеметные системы "продемонстрировали свою мощь". В ходе дальнейшей опытной эксплуатации в войсках будет принято решение о дальнейшем совершенствовании системы.

Генерал также отметил, что ведется модернизация огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". В ней планируется улучшить такие характеристики как защищенность экипажа, дальность и точность стрельбы, могущество боеприпаса и общее время на подготовку и выполнение задач.

Как уже писала "РГ", ТОС-2 является продолжением уже зарекомендовавших себя комплексов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А. Они используют термобарические боеприпасы, образующие зону сплошного выжигания. Новая система базируется не на гусеничной, а на колесной платформе повышенной проходимости, что существенно повысило ее мобильность. Испытания "Тосочки" завершились летом нынешнего года.

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