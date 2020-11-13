В Кремле будут ждать информацию от Баку по делу о Ми-24

У Москвы и Баку есть каналы тесного общения, что-то дополнительное по делу о сбитом вертолете создавать не нужно. В Кремле ждут информации о расследовании и наказании виновных.

"Между Россией и Азербайджаном существуют каналы очень тесного общения, какие-то дополнительные каналы здесь не нужны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информацию на этот счет", - заявил Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин перед подписанием совместного заявления много дней "работал в режиме онлайн с президентом Азербайджана и премьером Армении". "И эти контакты и сейчас продолжаются достаточно интенсивно при необходимости", - заключил он.