В Кремле отметили жесткость задержания мэра Томска

На жесткое задержание мэра Томска обратили внимание в Кремле. Но деталями дела Ивана Кляйна располагают только правоохранительные органы.

"Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но мы, действительно, обратили внимание, что достаточно жестко было - прямо во время мероприятия и так далее", - продолжил представитель Кремля. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, но деталей у Кремля нет, сказал он.

Песков посоветовал журналистам обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что мэр Томска подозревается в превышении должностных полномочий. Его задержали сотрудники ФСБ в служебном кабинете, вывели из здания в наручниках и посадили в автомобиль Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.