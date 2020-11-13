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13.11.2020 13:59
Рубрика: Экономика

В МИД посоветовали россиянам оценивать все риски при поездках за рубеж

Текст: Владимир Шилов
Россиянам стоит тщательно взвешивать все "за" и "против" при планировании возможной поездки за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску ", - сказала Захарова, комментируя неутешительную динамику распространения COVID-19 в мире.

Напомним, на данный момент в мире число выявленных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 52,6 млн случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. При этом суточный прирост составил рекордные 611 тысяч заболевших.

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