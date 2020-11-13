В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения COVID-19

Темпы распространения коронавирусной инфекции начнут снижаться, когда у трети россиян появится коллективный иммунитет. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет.

Важно понимать, что фаза стабилизации занимает какое-то время. "На протяжении всего этого периода могут отмечаться некоторые колебания в уровне заболеваемости", - цитирует ТАСС Горелова. Он напомнил, что развитие эпидемической ситуации - процесс комплексный, который зависит от множества факторов, как погодных, на которые мы не можем повлиять, так и социальных, которые всецело зависят от нас.

По словам Горелова, сейчас продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Когда он закончится и начнется снижение, зависит от выполнения рекомендованных мер профилактики. Эксперт подчеркнул важность проявления социальной ответственности и соблюдения введенных ограничений.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет к коронавирусу растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%. В начале лета уровень иммунитета эпидемиологи оценили в диапазоне 4,3-50,2% в зависимости от региона, позже он достиг 5,1-65,3%. При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.