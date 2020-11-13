В России начались продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Цены

Компания Apple и ее российски партнеры приступили к официальным продажам на территории России и других стран смартфонов нового поколения iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - самого маленького и самого большого девайсов из новой линейки.

Оба смартфона работают на процессоре Apple A14 Bionic и оснащаются OLED-экранами (у iPhone 12 mini он 5,4-дюймовый, у iPhone 12 Pro Max - 6,7-дюймовый).

Модель mini оснащена двумя камерами - основной и широкоугольной, Pro Max имеет систему из трех камер - основной, широкоугольной и телефото, а также снабжен сканером LiDAR для более точной фокусировки в темноте и построения трехмерных карт помещений.

В базовой версии iPhone 12 mini имеет 64 Гб памяти - эта версия стоит 69990 рублей. iPhone 12 Pro Max в "базе" оборудован 128 Гб памяти - за такую версию нужно будет заплатить 109990 рублей.

Среди других нововведений - обновленный дизайн с плоскими гранями корпуса в стиле iPhone 5/5s, поддержка системы магнитной беспроводной зарядки MagSafe, возможность работы в сетях 5G.

Две другие версии флагманов от Apple - iPhone 12 и iPhone 12 Pro - поступили в продажу в России в конце октября.