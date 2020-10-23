В России официально стартовали продажи новых моделей смартфонов из линейки iPhone 12. Сейчас покупатели могут приобрести два устройства - iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Версии mini и Pro Max поступят в продажу позднее - в ноябре.

Оформить заказ можно на сайте Apple и российских партнеров компании. В случае с сайтом Apple доставку придется ждать от двух до трех недель - вероятно, партия была раскуплена по предварительным заказам. Стоимость iPhone 12 стартует от 79990 рублей (версия с 64 Гб памяти), iPhone 12 Pro - от 99990 рублей (128 Гб памяти).

Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro также будут доступны в офлайновых магазинах - re:Store, "Связной", "М.Видео", у операторов сотовой связи.

Смартфоны линейки iPhone 12, представленные 13 октября, получили новый дизайн, поддержку 5G, топовый процессор Apple A14 Bionic, магнитное крепление MagSafe для подключения аксессуаров и беспроводных зарядок. Всего в линейке представлены четыре смартфона - iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма, iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми экранами и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.