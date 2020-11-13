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13.11.2020 18:14
Рубрика: Легковые авто

В Сети появилось фото нового медицинского УАЗа для Латинской Америки

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: UAZ Bolivia Фото: UAZ Bolivia
Фото: UAZ Bolivia

В Сети опубликовали подробные фото скорой помощи на базе УАЗ "Профи" в спецификации для стран Латинской Америки. Спецавтомобиль выполнен на основе модификации УАЗ-1288 - это "Профи" с каркасно-панельной надстройкой-фургоном интегрального типа, который выпускается с 2018 года.

Фото: Виктория Чернышева/РГ
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Первый покупатель на скорую помощь "Профи" из Латинской Америки нашелся в Боливии. Местный дистрибьютор УАЗа пишет, что отгрузил такую машину с полноприводным шасси службе EMEDSA (это медицинское учреждение в департаменте Санта-Крус). В Боливии такая "скорая" стоит 49 500 долларов США (3,8 млн рублей).

По комплектации машина аналогична тем, что поставляют в российские медучреждения. Разница сводится к более пестрой бело-красно-голубой цветографической схеме кузова, сделанной под местные стандарты. Медицинский УАЗ-1288 оснащен обычным для "Профи" 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и жестким подключением переднего моста, АБС, подушкой безопасности водителя. В кузове-фургоне размещено специальное оборудование, включая кислородный баллон, умывальник, носилки, кондиционер, инфузионный набор и т.д.

Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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#УАЗ