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13.11.2020,  
14:03
Текст:  Алексей Моисеев

Вьетнам захотел приобрести российские танки Т-72Б1МС "Белый орел"

Танкисты вьетнамской армии, возможно, получат российские Т-72Б1МС "Белый орел". Об этом со ссылкой на интервью с начальником технического отдела бронетанковых войск полковника До Ван Дьепа пишет издание comcom24.net.
Фото: L.M. Channel \ youtube.com Фото: L.M. Channel \ youtube.com
Фото: L.M. Channel \ youtube.com

Вьетнамская армия уже имеет Т-90С, однако большая часть танкового парка страны - это разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55, Т-62, ПТ-76, Тип 59, Тип 62 и Тип 63. В то же время в войсках продолжается эксплуатация техники времен Второй мировой войны, такой как Т-34-85 и СУ-100.

Фото: История Оружия / youtube.com
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На базах хранения также находятся трофейные американские легкие М41 Walker Bulldog и средние М48 Patton III.

Поэтому неудивительно, что командование собирается сократить хотя бы долю этой устаревшей техники. Как предполагается, современные образцы поступят на вооружение двух вновь сформированных бригад. Кроме того, ожидается продолжение модернизации Т-54Б, которая осуществляется силами местных оборонщиков.

В настоящее время Т-72Б1МС "Белый орел" уже хорошо зарекомендовали себя в сухопутных войсках Никарагуа. Высокую оценку они получили и у военных Лаоса, где принимали участие в совместных с российскими подразделениями учениях "Ларос-2019". Недавно сообщалось о доставке таких боевых машин в Сербию.

Эта модернизированная версия считается одной из лучших в большом семействе "семьдесят вторых". Танки имеют новейшую систему управления огнем, высокую огневую мощь, хорошую подвижность и защищенность.

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