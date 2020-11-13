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Рубрика: Общество

ВОЗ: Распорядок дня поможет побороть стресс и страх перед коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Справиться с эмоциями и стрессом в период пандемии коронавируса поможет соблюдение распорядка дня. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Врач объяснил особенность бессимптомного течения COVID-19

Эксперты объяснили, что страх, беспокойство - это нормальная реакция на возможные или реальные угрозы, а также в условиях неопределенности, пишет РИА Новости. Однако ситуация может осложниться тем, что к страху перед заражением добавляются существенные изменения в повседневной жизни. "Тяжелая утрата, изоляция, потеря дохода могут спровоцировать психические расстройства или усугубить существующие", - отмечают в ВОЗ. Многие сталкиваются с бессонницей, увеличением количества употребляемого алкоголя.

В ВОЗ подчеркивают, что в период пандемии важно заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье. В этом плане каждый сам может многое сделать для своего психического благополучия. Например, важно придерживаться распорядка дня: вставать и ложиться спать в одно и то же время, регулярно принимать пищу и следить, чтобы рацион был здоровым и сбалансированным. Необходимо также регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и отдых, а также на хобби.

Ранее в ВОЗ объяснили отличия симптомов коронавируса и гриппа. Общее у них - это кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как одышка, потеря обоняния и вкусов. Симптомы тяжелой формы коронавирусной инфекции включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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