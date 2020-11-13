Захарова: Россия бросила все силы на урегулирование ситуации в Карабахе

Россия приложила все силы для достижения долгосрочного мира в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний день безопасность, мир и будущее граждан этого региона гарантируются российскими миротворцами. Это к вопросу относительно того, как руководство нашей страны искренне заинтересовано в стабильности региона", - отметила Захарова.

"Хочу ответить конкретно на фразу о том, что Россия якобы бросила Армению и армян. Россия бросила не Армению и армян, а бросила все силы для урегулирования этой ситуации", - сказала она.

Москва, продолжила официальный представитель МИД РФ, исходит из того, что Нагорный Карабах в ближайшее время покинут все иностранные боевики.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе.