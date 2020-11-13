Жертвами обрушившегося на Филиппины тайфуна стали десятки человек

Десятки человек стали жертвами тайфуна "Вамко", который обрушился на Филиппины. По разным данным число пострадавших составляет от 26 до 39 человек, сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным армии, стихия унесла жизни 39 человек, 40 были ранены, еще 22 пропали без вести. В то же время полиция говорит о 26 погибших. Ранее сообщалось о шести погибших и десяти пропавших без вести, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале ноября властям Филиппин пришлось эвакуировать около миллиона человек, тогда по территории пронесся супертайфун "Гони".