Банк России подготовил механизм реабилитации лиц из базы дропперов

Общебанковскую базу дропперов Банк России пополняет уже два года на основе данных банков, обязанных докладывать регулятору обо всех попытках несанкционированных операций. Закон требует от банка повышенного внимания к счетам, на которые злоумышленники переводили или пытались перевести чужие деньги. "Засвеченные" счета могут использоваться без ведома их владельцев, поэтому они окончательно не блокируются, но им присваивается повышенный уровень риска, который означает различные ограничения на снятие наличных и переводы.

Несмотря на то, что в эту базу могут попасть счета случайных лиц, процесс их исключения из базы не урегулирован (в случае с черными списками нарушителей антиотмывочного законодательства механизм реабилитации тоже появился не сразу). "Клиент, чей счет внесен в базу данных, может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приемную Банка России, - описывает сложившуюся практику представитель регулятора. - Банк России принимает решение об исключении из базы на основании информации, запрашиваемой у банков".

Число клиентов, данные которых находятся в этой базе, Банк России не раскрывает. При этом только за первую половину 2020 года злоумышленники совершили свыше 360 тыс. несанкционированных операций.

Подготовленный Банком России проект указания обязывает банки информировать своих клиентов о включении их данных в реестр дропперов и рассматривать обращения о необоснованности таких решений. Закрепляется право банков направлять представления в ЦБ РФ об исключении их клиентов из базы дропперов. Наконец, ЦБ прописывает и собственную возможность проводить такую ревизию.

"Предложенный ЦБ механизм не решит проблему ошибочного включения клиентов в базу дропперов, но урегулирует процесс исключения добросовестного клиента из такой базы", - отмечает руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев, добавляя, что в его банке случаев необоснованного внесения в эту базу нет. Другие крупные банки не ответили на запросы "РГ".