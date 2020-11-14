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14.11.2020 15:47
Рубрика: Спорт

Джикия будет капитаном сборной России в матче против Турции

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в матче Лиги наций против Турции с капитанской повязкой команду снова выведет на поле Георгий Джикия.

Встреча пройдет в воскресенье. Накануне игры наставник российской команды отметил, что Джикия успешно справился с ролью капитана в товарищеском матче против Молдавии.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в "Спартаке" и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном", - цитирует Черчесова ТАСС.

Высказался наставник россиян и о сопернике.

"Мы часто с турками встречались, с Шенолом Гюнешем у них произошло достаточно изменений. Они стали и играть по-другому, плюс появились новые игроки", - сказал он.

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