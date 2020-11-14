Эмир Кустурица: "РГ" - интеллигентное издание с мировым именем

"Поздравляю редакцию "Российской газеты" с 30-летием со дня выхода в свет ее первого номера, - подчеркнул Кустурица. - Особую признательность хотел бы выразить за внимание и особое отношение к проблемам Балканского региона, жизненным перипетиям в судьбе сербского народа, история и культура которого неразрывно связаны с Россией. Благодаря "РГ" сербские политические и общественные лидеры смогли ознакомить россиян со своим взглядом на происходящие здесь и в мире события. Желаю "РГ" сохранять и поддерживать имидж интеллигентного издания с мировым именем".

Между тем одним из первых свои теплые пожелания в адрес издания и его главного редактора Владислава Фронина направил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, чьим советником является Эмир Кустурица. Затем "РГ" поздравили премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, руководство Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), Университета Восточного Сараево, Русской гуманитарной миссии.