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14.11.2020 20:51
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: "РГ" - интеллигентное издание с мировым именем

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица присоединился к многочисленным поздравлениям в адрес "Российской газеты" по случаю юбилея издания. Признанный мастер подчеркнул, что характерной особенностью "РГ" является профессионализм, непредвзятость и объективность при освещении событий в Российской Федерации и мире.

"Поздравляю редакцию "Российской газеты" с 30-летием со дня выхода в свет ее первого номера, - подчеркнул Кустурица. - Особую признательность хотел бы выразить за внимание и особое отношение к проблемам Балканского региона, жизненным перипетиям в судьбе сербского народа, история и культура которого неразрывно связаны с Россией. Благодаря "РГ" сербские политические и общественные лидеры смогли ознакомить россиян со своим взглядом на происходящие здесь и в мире события. Желаю "РГ" сохранять и поддерживать имидж интеллигентного издания с мировым именем".

Фото: Пресс-служба Минпросвещения
"РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование

Между тем одним из первых свои теплые пожелания в адрес издания и его главного редактора Владислава Фронина направил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, чьим советником является Эмир Кустурица. Затем "РГ" поздравили премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, руководство Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), Университета Восточного Сараево, Русской гуманитарной миссии.

В мире Европа Сербия Культура Кино и ТВ Мировое кино 30 лет "Российской газете" Персона: Эмир Кустурица

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