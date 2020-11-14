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14.11.2020 20:01
Рубрика: В мире

Глава Киргизии сложил с себя полномочия

Текст: Данияр Каримов

Премьер Садыр Жапаров, возглавлявший Киргизию после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, сложил с себя полномочия ради участия в досрочных выборах. Он подал уведомление в ЦИК о выдвижении кандидатом. Исполнять обязанности президента Киргизии будет соратник Жапарова и спикер парламента Талант Мамытов, а главы правительства - первый вице-премьер Артем Новиков.

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Садыр Жапаров возглавил Киргизию на волне массовых протестов, вызванных парламентскими выборами в начале октября. Под давлением манифестантов результаты голосования отменили, премьер Кубатбек Боронов, а затем и глава республики Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку.

Жапаров заявил, что готов участвовать в досрочных выборах президента как рядовой гражданин и не намерен оспаривать результаты, если голосование будет справедливым.

Досрочные президентские выборы в Киргизии намечены на 10 января.

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