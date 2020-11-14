У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

iPhone 12 Pro Max и mini перепродают в России с наценкой в 15 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
14.11.2020,  
10:29
Вся линейка iPhone 12 получила поддержку 5G. Фото: Reuters Вся линейка iPhone 12 получила поддержку 5G. Фото: Reuters
Вся линейка iPhone 12 получила поддержку 5G. Фото: Reuters

Многие российские покупатели смартфонов iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начали перепродавать новинки на сайтах объявлений. В среднем наценка составляет 10-15 тысяч рублей, сообщает "Прайм".

В одном из таких объявлений говорится, что смартфон абсолютно новый, коробка не вскрывалась, в наличии имеется чек.

Вышло обновление iOS для старых iPhone. Почему его нужно установить

Агентство также отмечает, что некоторые объявления появились в Сети еще до начала официальных продаж, которые стартовали в минувшую пятницу, 13 ноября, спровоцировав появление очередей возле крупных магазинов.

Новые iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем и памятью на 64 Гб стоят в России 69990 рублей. Самый большой в истории iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном и 128 Гб в базовой версии обойдется россиянам в 109990 рублей.

гаджеты
Фото: apple.com
В Apple назвали "промахом" собственный процессор M1 13.11.2020
Видео: сколько реально держит аккумулятор iPhone 12 Pro Max 13.11.2020
Ожидания: Apple снизит цены на компьютеры с «яблочным» чипом 10.11.2020
смартфоны
Фото: store.playstation.com
PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно 13.11.2020
CD Projekt RED запустила в России новую игру по вселенной "Ведьмака" 12.11.2020
Камеру iPhone 12 Pro Max сравнили с флагманами от Samsung и Huawei 11.11.2020
Apple
Фото: pixabay.com
Instagram будет выглядеть по-другому 13.11.2020
Владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Apple TV 13.11.2020
Первый тест: как работает MacBook Air с чипом Apple Silicon М1 12.11.2020