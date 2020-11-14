iPhone 12 Pro Max и mini перепродают в России с наценкой в 15 тысяч рублей

Многие российские покупатели смартфонов iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начали перепродавать новинки на сайтах объявлений. В среднем наценка составляет 10-15 тысяч рублей, сообщает "Прайм".

В одном из таких объявлений говорится, что смартфон абсолютно новый, коробка не вскрывалась, в наличии имеется чек.

Агентство также отмечает, что некоторые объявления появились в Сети еще до начала официальных продаж, которые стартовали в минувшую пятницу, 13 ноября, спровоцировав появление очередей возле крупных магазинов.

Новые iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем и памятью на 64 Гб стоят в России 69990 рублей. Самый большой в истории iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном и 128 Гб в базовой версии обойдется россиянам в 109990 рублей.