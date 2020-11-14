Как отличить настоящее моторное масло от подделки

Поддельное моторное масло на рынке сегодня не редкость. Степень известности бренда масла и его популярность не являются гарантией того, что под этой маркой в продаже нет контрафактной продукции. Заявление о том, что качество масла критично для работы мотора в доказательствах не нуждается. Очевидно же, что некачественное масло, сделанное чаще всего на основе дешевой минеральной базы и низкопробных присадок, может нанести порой непоправимый урон двигателю.

Поддельное масло с низкими эксплуатационными характеристиками плохо смазывает детали двигателя и неэффективно отводит от них тепло, за счет чего снижается степень защиты всех элементов.

Высоконагруженные компоненты мотора, работающие в экстремальных режимах, оказываются вынужденными функционировать в условиях сухого трения и при высоких температурах, из-за чего они неминуемо повреждаются.

Масляный контрафакт обычно не имеет эффективных омывающих способностей - это свойство присуще качественным маслам - по этой причине внутренние части мотора быстро загрязняются, что также может привести к капитальному ремонту мотора. В итоге экономия на масле обернется солидными затратами на восстановление двигателя.

Конечно, вряд ли автомобилист зная, что перед ним на прилавке стоит поддельное масло, не колеблясь купит его. Дело в том, что и подделки стали сейчас выглядеть весьма убедительными на фоне оригинальной продукции. Как же отличить одно от другого?

Отчасти обезопасить себя от риска купить контрафактное масло можно, правильно выбрав место для покупки. Не зря производители ГСМ настойчиво повторяют, что покупать их продукцию лучше у авторизованных продавцов, на проверенных торговых точках, у дилеров и сертифицированных представителей. Это дельный совет, но полагаться только на него не стоит. Надо знать также и некоторые признаки, которые однозначно укажут на то, что у вас в руках не оригинальное масло, а его подделка. Об этих признаках давайте и поговорим.

Один из наиболее верных способов проконтролировать подлинность моторного масла заключается в проверке его цвета. Если отлить в пластиковый стаканчик немного качественного масла, можно увидеть, что он имеет желтоватый оттенок. Контрафактное масло, наоборот, отличается черным оттенком. И если налить немного такого масла на чистую бумагу и наклонить ее в разные стороны, то, стекая по поверхности листа, оно будет оставлять за собой черные следы. Это признак низкокачественного продукта с большим количеством присадок.

Можно провести и тест с магнитом: опустить его в стакан с моторным маслом и оставить в темном месте. Примерно через 15 минут нужно оценить степень однородность жидкости в стакане. В случае некачественного масла на дне емкости появится неоднородный осадок.

Но провести такие эксперименты в автомагазине, скорее всего, не получится. По каким признакам покупатель может понять, что на прилавке стоит некачественно масло, и тем самым обезопасить себя от покупки продукта сомнительного происхождения?

Для этого стоит внимательно посмотреть на этикетку. Авторитетные производители масла делают ее для своих канистр в хорошем качестве. Вполне ожидаемо, что качественный продукт имеет яркую этикету, которая надежно приклеена к канистре, и на которой хорошо пропечатана все нужные сведения.

Речь идет не только об информации, касающейся свойств самого масла, но и о данных о производителе, включая и телефон службы поддержки. Часто на той же этикетке могут находиться специальные голограммы или коды, по которым можно сверить подлинность продукции, обратившись на сайт производителя, в его каталог или связавшись со службой поддержки.

Кроме этикетки стоит оценить качество и самой канистры. Дешевый продукт чаще всего льют пластиковую тару, качество исполнения которой оставляет желать лучшего. У канистры с контрафактным маслом, скорее всего, не будет специальной пломбы на крышке или голограммы, которые некоторые производители ГСМ используют как средство защиты своей продукции от подделок. Наличие некачественной пломбы или статичной, то есть не переливающей голограммы, также могут стать поводом усомниться в качестве продукта.

И, наконец, традиционный аргумент - дешевое не бывает качественным. Заниженная стоимость моторного масла по-прежнему остается признаком контрафактного товара.