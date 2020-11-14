Лукашенко направил соболезнование родным Армена Джигарханяна

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Его многочисленные работы навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории", - отметил президент РБ.

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению", - подчеркивается в тексте соболезнования.

Даже те, кому довелось стать свидетелями только постановки спектакля "Беседы с Сократом", по мнению театральных критиков, никогда не перестанут утверждать, что свет творческой звезды этого уникального актера был и останется навсегда "достойным примером доброты, таланта и трудолюбия".

Не случайно, напоминает "СОЮЗ", прославленный актер и режиссер занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ведь на его счету свыше двух с половиной сотен сыгранных ролей на большом экране, а голосом легенды российского искусства говорят не только персонажи популярных зарубежных фильмов, но и герои мультипликационных лент.