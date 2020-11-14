Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России очень напряженная. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что особую настороженность вызывает положение дел в ряде регионов Сибирского федерального и Дальневосточного округов.

В интервью на телеканале "Россия-1" министр рассказал, что в России на данный момент под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч человек. Около 25% пациентов лечатся в стационарах, а 75% - амбулаторно. По словам Мурашко, нагрузка на медицинскую систему России крайне высокая. Сейчас в стране коечный фонд свободен в среднем на 20%, в некоторых регионах загрузка составляет 90%.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о том, что сложность протекания COVID-19 зависит от возраста пациента. Наиболее уязвимы перед коронавирусом граждане, возраст которых превышает 60 лет. При этом риск осложнений из-за COVID-19 возрастает вдвое с каждым десятилетием, подчеркнул министр.