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Рубрика: Общество

Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России очень напряженная. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что особую настороженность вызывает положение дел в ряде регионов Сибирского федерального и Дальневосточного округов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В интервью на телеканале "Россия-1" министр рассказал, что в России на данный момент под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч человек. Около 25% пациентов лечатся в стационарах, а 75% - амбулаторно. По словам Мурашко, нагрузка на медицинскую систему России крайне высокая. Сейчас в стране коечный фонд свободен в среднем на 20%, в некоторых регионах загрузка составляет 90%.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о том, что сложность протекания COVID-19 зависит от возраста пациента. Наиболее уязвимы перед коронавирусом граждане, возраст которых превышает 60 лет. При этом риск осложнений из-за COVID-19 возрастает вдвое с каждым десятилетием, подчеркнул министр.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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