Указ губернатора Нижегородской области от 14 ноября 2020 года № 195 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Нижегородской области"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.1. после слов "публичных и иных" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Указом".

1.2. В абзаце первом пункта 3.2 слова "театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы," исключить.

1.3. Пункт 3.3 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) работа театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов.".

1.4. Пункт 3.6 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) работа театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов.".

1.5. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:

"5.16. Театрам, оперным зданиям, мюзик-холлам, концертным залам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) заполняемость залов не более 30% от общей вместимости зала на втором этапе снятия ограничений; не более 50% от общей вместимости зала на третьем этапе снятия ограничений;

б) отмена антрактов во время спектаклей, концертов, представлений;

в) отмена работы буфетов, закрытие гардеробов;

г) недопущение на спектакль, концерт, представление зрителей, участников, работников (сотрудников) без защиты органов дыхания масками (повязками, респираторами и другими средствами защиты органов дыхания);

д) обеспечение обработки рук санитайзером на входе в помещение учреждения (организации), в фойе;

е) обязательное измерение температуры тела зрителей, посетителей, работников (сотрудников) организации, обеспечивающей проведение мероприятий (с отстранением от участия (работы) тех, у кого она повышена), на входе в помещение;

ж) обеспечение разобщения потоков зрителей, посетителей на входе в помещения (зрительные залы, туалеты) и выходе из них (организация не менее двух отдельных входов/выходов, формирование групп не более 15 человек с соблюдением ими социального дистанцирования не менее 1,5 метров (нанесение разметки);

з) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха в зале с учетом объема зала;

и) рассадка зрителей в зале с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 м), продажа билетов осуществляется только на сидячие места, вне которых присутствие зрителей во время концерта, спектакля, представления не допускается;

к) недопущение контактов зрителей с артистами (запрет на выход зрителей на сцену, выход артистов в зрительный зал, вручение цветов, подарков и пр.);

л) запрет на проведение в помещениях развлекательных мероприятий (программ) для зрителей до и после спектаклей, концертов, представлений.".

2. Внести в пункт 12 Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

2.1. В абзаце шестом слова "в подпункте "д" подпункта 1, подпунктах "а", "б", "в" подпункта 2" заменить словами "в подпунктах "г" и "д" подпункта 1, подпунктах "а", "б", "в" и "д" подпункта 2".

2.2. В абзаце седьмом слова "в подпунктах "а", "б", "г" подпункта 1, подпункте "д" подпункта 2" заменить словами "в подпунктах "а" и "б" подпункта 1".

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







