NYT: В Иране ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды"

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Абдулла Ахмед Абдулла был ликвидирован в Иране три месяца назад. Именно его власти США подозревают в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании.

Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники в спецслужбах США. По их данным, Абдуллу застрелили 7 августа в Тегеране спецслужбы Израиля, действующие от лица Вашингтона. Убита была и его дочь Мириам - вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Хамзы бен Ладена в регионе Афганистана и Пакистана. Хамза отвечал за планирование и связи с различными террористическими группировками. Трамп выражал уверенность, что потеря Хамзы подорвет связи организации.