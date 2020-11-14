Очередная колонна миротворцев РФ прибыла в Степанакерт

В субботу Минобороны РФ сообщило, что в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна 15-й отдельной мотострелковой бригады совершила марш протяженностью около 100 километров по маршруту Горис - Степанакерт. Помимо личного состава, в составе колонны - бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения. Ее безопасность обеспечивала наша военная полиция.

Сообщается, что на уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий. Кроме того, миротворцы следят за безопасность движения транзитного транспорта.

Известно, что подразделения российских "голубых касок" состоит из военнослужащих по контракту. Солдат- срочников там нет. Миротворцы прошли специальную подготовку, в том числе изучили нормы международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Их оснастили современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".