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14.11.2020 11:33
Рубрика: Власть

Видео: Колонны российских миротворцев начали прикрывать с воздуха

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу стало известно, что экипажи армейских вертолетов Ми-8 и Ми-24 начали сопровождать колонны российских миротворцев, совершающих марши в районы контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

В Минобороны РФ сообщили, что летчики эскадрильи, в частности, прикрыли с воздуха подразделения, следующие с аэродрома "Эребуни" в пригороде армянской столицы в населенные пункты Горис и Степанакерт.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Вертолетная группировка предназначена для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно - карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - уточнили в военном ведомстве РФ.

Напомним, что ранее транспортные Ан-124 "Руслан" ВКС России доставили в Ереван восемь винтокрылых машин. Прямо на аэродроме "Эребуни" инженеры и техники подготовили вертолеты эксплуатации. Пилоты облетали их, после чего Ми-8 и Ми-24 перелетели в места базирования и приступили к службе в интересах миротворческого контингента.

Известно, что в минувшие сутки из Ульяновска в Ереван прибыли еще два десятка военно-транспортных бортов с личным составом, техникой и грузами. В общей сложности они доставили на Южный Кавказ 170 солдат и офицеров, более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Как ранее доложил президенту России министр обороны РФ Сергей Шойгу, в субботу должно завершиться размещение в Нагорном Карабахе наблюдательных постов российских миротворцев. В зоне ответственности "Юг" они уже развернули девять своих объектов. На севере Карабаха будут еще восемь. "В районе городов Степанакерт и Шуша выставлены четыре наблюдательных поста", - доложил министр Верховному главнокомандующему. Российские миротворцы также взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

Напомним, что наши "голубые каски" были отправлены в зону конфликта после того, как 9 ноября президенты Азербайджана и РФ, а также премьер Армении подписали совместное заявление о полном прекращении там военных действий. Согласно этому документу, в Нагорном Карабахе будут нести службу 1 960 российских миротворцев, оснащенные 90 бронетранспортерами и 380 единицами автомобильной и специальной техники. Основу воинского контингента РФ составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Миротворцами командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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По словам Сергея Шойгу, в Карабахе уже развернута оперативная группа министерства обороны России. Для уточнения параметров миротворческой операции установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении. Управление нашими "голубыми касками" осуществляется с командного пункта, развернутого в Степанакерте. В районе миротворческой операции ведется круглосуточный мониторинг обстановки и установлен контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для оказания помощи местному населению и содействия возвращению беженцев в Нагорный Карабах по указу президента РФ будет создан специальный Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В его работе задействуют ресурсы Минобороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ РФ и других ведомств России.

Кроме того, сейчас в Анкаре идут переговоры между представителями России и Турции по созданию Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Он будет располагаться на территории Азербайджана, а его сотрудники займутся сбором информации об остановке в Карабахе и выполнении конфликтующими сторонами положений совместного заявления руководителей трех государств.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

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