В Карабах за сутки отправлено 20 самолетов с российскими миротворцами

Россия за сутки отправила с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах 20 самолетов Ил-76 ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что воздушные суда доставили более 170 военнослужащих миротворческого подразделения, свыше 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, а также средства материально-технического обеспечения, пишет РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой спецтехники. Развертывание постов миротворцев в Карабахе завершится 14 ноября.

Напомним, вечером девятого ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.