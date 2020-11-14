Прощай, голос из детства. Россияне простились с Арменом Джигарханяном

Утром в субботу, 14 ноября, стало известно о смерти советского и российского актера Армена Джигарханяна. Причиной были названы возраст и болезни артиста.
Уход актера спровоцировал настоящий шквал сообщений в социальных сетях от поклонников таланта Джигарханяна. Российские и зарубежные пользователи вспоминают лучшие роли артиста и прощаются с ним.
Ушел Армен Джигарханян pic.twitter.com/xJGvqeONUH— Щекочихин Александр (@2kreon) November 14, 2020
Для меня Джигарханян равсегда — Джон Сильвер в «Острове сокровищ». Мой первый опыт знакомства с тем, что злого человека всё же можно спасти.https://t.co/zr9AMrnIx6— Лёша Миняйло (@aminyaylo) November 14, 2020
#Джигарханян сегодня умер. Очень жаль. Голос из детства :( pic.twitter.com/LgYMc9tHjp— Сергей Стариков (@StarikovSS) November 14, 2020
Остались Ширвиндт, Калягин, Соломин ...— Аlla Anisimova (@alieftinaa) November 14, 2020
Армен Джигарханян умер. Столько сколько он, наверное, никто в кино не сыграл. Вот вам и с добрым утром =((— Gummi Bear (@RealGummiBear) November 14, 2020
Армен Джигарханян, покойтесь с миром. Великий.— Gutierrez (@Gutierrezzz14) November 14, 2020
Ушёл из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян.— Другой Ерёмин (@drugoieriomin) November 14, 2020
Сколько фильмов с его участием пересмотрено!
Довелось и в театральных спектаклях видеть.
Светлая память воистину народному...
Джигарханян в память... Спасибо, маэстро.— Александр Юшер (@sweetmusiq) November 14, 2020
«Ты заходи, если что»: Умер великий советский актер Армен Джигарханян pic.twitter.com/JLClCO4tFU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2020
Армен Джигарханян больше не споет.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 14, 2020
RIPpic.twitter.com/I1DmPl8jTe