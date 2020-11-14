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Прощай, голос из детства. Россияне простились с Арменом Джигарханяном

Текст:   Антон Благовещенский
14.11.2020,  
10:52

Утром в субботу, 14 ноября, стало известно о смерти советского и российского актера Армена Джигарханяна. Причиной были названы возраст и болезни артиста.

Уход актера спровоцировал настоящий шквал сообщений в социальных сетях от поклонников таланта Джигарханяна. Российские и зарубежные пользователи вспоминают лучшие роли артиста и прощаются с ним.

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