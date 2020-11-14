Путин заявил о большом спросе из-за рубежа на вакцины от коронавируса

"Россия открыта для открытой коллективной работы на эпидемиологическом треке", - заявил Владимир Путин. "Нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями", - добавил он.

В России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса Спутник V, недавно зарегистрирована вторая, на подходе третья. "Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и готовность к совместному производству этих препаратов", - сообщил Путин.

"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул президент. Россия готова и дальше предоставлять партнерам тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса - в том числе на безвозмездной основе, объявил он. Свыше миллиона тестов уже направлено в более чем 40 стран.