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14.11.2020 15:05
Рубрика: Власть

Путин заявил о большом спросе из-за рубежа на вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Россия готова и дальше предоставлять другим странам тест-системы для диагностики коронавируса - в том числе бесплатно, а также сотрудничать по вакцинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите, в котором он принял участие в формате видеоконференции.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"Россия открыта для открытой коллективной работы на эпидемиологическом треке", - заявил Владимир Путин. "Нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями", - добавил он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса Спутник V, недавно зарегистрирована вторая, на подходе третья. "Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и готовность к совместному производству этих препаратов", - сообщил Путин.

"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул президент. Россия готова и дальше предоставлять партнерам тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса - в том числе на безвозмездной основе, объявил он. Свыше миллиона тестов уже направлено в более чем 40 стран.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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