Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере

После прекращения по инициативе США Договора о ракетах средней и меньшей дальности риски и угрозы в военно-политической сфере выросли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Глава государства заметил, что полностью разделяет ключевую мысль Ханойской декларации саммита - нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР. При этом важно действовать на принципах уважения международного права и учетов интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности, подчеркнул он.

"Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочение стабильности в АТР. В том числе это касается и военно-политической области, где риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе США договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал президент.

"Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - сообщил Путин. Россия открыта к серьезному разговору по этому вопросу со всеми заинтересованными государствами, заключил он.

Видео: RT