Частичное движение на Большом Каменном мосту откроется в декабре

Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, откроют для движения транспорта в декабре. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он напомнил, что капитальный ремонт моста начался в июле.

Работы идут в круглосуточном режиме, что позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.

"Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара, - рассказал Петр Бирюков. - Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения".

Всего заменят пять таких конструкций. Монтаж балок ведется на площади более 400 кв. м - это полностью демонтированный участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям. После установки балок это место закроют плитой, затем будет проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта.

Заместитель Мэра отметил, что параллельно специалисты ведут монтаж отреставрированных гранитных плит, завершается обустройство проезжей части.

"Обновленная часть Большого Каменного моста станет вновь доступна для движения автотранспорта в декабре. После этого начнется ремонт второй половины сооружения", - подчеркнул Петр Бирюков.

"Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части будет возобновлено в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения", - уточнил он.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в ходе ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.

Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Заместитель Мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.