В Москве зарегистрировано 6427 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1480 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 385 человек.

15,2% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.