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14.11.2020 13:35
Рубрика: Общество

Мобильный госпиталь для больных COVID-19 развернут на базе центра в Черногорске

Текст: Юрий Гаврилов

Стали известны некоторые подробности того, как и где будет работать в Хакасии мобильный военный госпиталь на 100 койко-мест для больных COVID-19.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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После совещания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции пресс-служба правительства республики сообщила, что полевая лечебница Минобороны РФ прибудет в Хакасию в субботу. Ее развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске.

Напомним, что свой мобильный госпиталь военное ведомство направило в Хакасию по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики. Ситуация с COVID-19 там действительно очень сложная. По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии зарегистрировано 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 6,5 тыс. пациентов выздоровели, умерли 88 человек. Роспотребнадзор сообщал, что за последний месяц уровень заболеваемости в Хакасии вырос в четыре раза.

Обращение жителей республики к президенту РФ не осталась без ответа. В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что Центральный военный округ для выполнения задач по оказанию специализированной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия задействует до 200 военнослужащих, в том числе врачей и младших медицинских специалистов. В ведомстве уточнили, что в отправленном в регион мобильном госпитале в кратчайшие сроки развернут отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения. А также лабораторию для ПЦР-диагностики, которая необходима для выявления возбудителя COVID-19. Госпиталь оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, и анализаторами крови и другой аппаратурой, необходимой для лечения самого широкого спектра патологий.

В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19

Хакасия - далеко не первая республика, куда Минобороны РФ отправило свои мобильные лечебницы. Так, в начале лета военно-транспортная авиация перебросила из Челябинской области в город Кызыл (Республика Тыва) специалистов и медицинское оборудование многопрофильного полевого госпиталя инфекционного профиля на 100 койко-мест. В октябре такие же мобильные лечебницы наши военные развернули в абхазском Сухуме и столице Южной Осетии.

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