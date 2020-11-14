Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании Петербурга

Открытое горение в производственном здании в Санкт-Петербурге ликидировано. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Здание Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, 73, загорелось в пятницу вечером. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров на третьем и четвертом этажах, пишет ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Петербурга начала проверку.