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Рубрика: Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании Петербурга

Открытое горение в производственном здании в Санкт-Петербурге ликидировано. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Женщина в Казани получила 16 лет за устроенный пожар с жертвами

Здание Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, 73, загорелось в пятницу вечером. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров на третьем и четвертом этажах, пишет ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Петербурга начала проверку.

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