В Петербурге вручили Национальную оперную премию "Онегин"

Церемония награждения лауреатов Национальной оперной премии "Онегин" прошла в Михайловском театре. Среди лауреатов этого года - меццо-сопрано Олеся Петрова, тенор Богдан Волков, дирижер Павел Бубельников, сопрано Маквала Касрашвили.

Пять лет назад премия была задумана для "популяризации российского оперного искусства, выявления наиболее интересных исполнителей и коллективов". И если первая церемония проходила в Александринском театре под скептические взгляды недоверчивой петербургской публики, то каждый следующий год убеждал в важности проекта, занявшего в оперном мире свою нишу. На "Золотой маске" музыкальный театр представлен наряду с драматическим и основное внимание там обращено на качество спектакля, а премия Casta diva соединяет российский контекст с мировым.

Премия "Онегин" ставит во главу угла певца как главного участника оперного процесса, по сути, претендуя на своего рода аналог голливудского "Оскара". Даже в самом призе можно заметить отдаленное сходство со знаменитой статуэткой, с той разницей, что петербургский "Онегин" одет, "как денди лондонский". Церемонию этого года начали с вручения премии в номинации "Признание", получателем которой посмертно стал дирижер Александр Ведерников. Памяти его оркестр Михайловского театра под управлением Дмитрия Юровского исполнил Интермеццо из "Сельской чести" Масканьи - последней оперы в жизни Ведерникова, которой он открывал этот сезон в Михайловском театре. Оркестр исполнял знаменитую музыку с такой нежностью и щемящей тоской, что, кажется, стены театра, в котором он на протяжении года занимал пост главного дирижера, скорбили вместе с публикой.

Церемонию вели Сати Спивакова и Александр Малич, а в музыкальных номерах выступали лучшие оперная молодые певцы России. Хиты мировой оперы звучали в исполнении Венеры Гимадиевой, Елены Стихиной, Светланы Москаленко, Олеси Петровой, Дмитрия Ульянова, Богдана Волкова, Антона Росицкого, Василия Ладюка. Все они, потерявшие в этом сезоне большинство зарубежных контрактов, выступали с огромным желанием быть на сцене и петь. В номинации "Дебют" приз получила Юлия Юмаева за Нанетту в "Фальстафе" Верди в Новосибирском оперном театре и Мирослав Молчанов - за Квазимодо в "Эсмеральде" Даргомыжского в "Санктъ-Петербургъ Опера". "Примадонной" признана Олеся Петрова за Амнерис в "Аиде" Верди в Михайловском театре. "Мастером сцены" сочли Юрия Девина за Риголетто в Екатеринбургском оперном, а "Гостем" - Богдана Волкова за партию Тома в "Похождения повесы" в Театре Станиславского. В номинации "Событие" оказалось два лауреата: опен-эйр фестиваль "Опера - всем" и премьера "Царской невесты" Римского-Корсакова в Чувашском оперном театре. "Лучшим концертмейстером" признана Марина Мишук, незаменимый коуч в вагнеровском репертуаре в Мариинском театре, а лучшим музыкальным руководителем - Павел Бубельников, выпустивший в этом сезоне "Отелло" Верди в "Зазеркалье" спектакль, который прямо со цены во время церемонии рекомендовал к просмотру сам Сергей Лейферкус. Театром года названа "Геликон-опера", "Звездой" - баритон Василий Ладюк. Оперной "Легендой" стала Маквала Касрашвили, приславшая пронзительное видеообращение, которое завершила виватным "Да здравствует, Опера!"

Прямая речь

Богдан Волков, тенор:

- Для меня огромная четь быть удостоенным Национальной оперной премии "Онегин" во второй раз. Я благодарен МАМТу за незабываемый спектакль "Похождения повесы". Большая радость была видеть в Михайловском театре полный зал - явление в наше время фантастическое. Несмотря на то, что нас ждут новые ограничения, я вижу, как в любые времена людям нужно искусство, в нем мы целостны и едины, а воодушевление, которое нам дает живое представление, помогает жить и вдохновляться дальше.

Павел Бубельников, музыкальный руководитель и главный дирижер "Зазеркалья":

- Премия "Онегин" представляет оперу максимально крупным планом. Президент премии Сергей Лейферкус - выходец некогда из Малого оперного театра. Ставший уже давно мировой известностью, постигший истинный смысл оперного жанра, он несет в себе мастерство, глубокое понимание и уважение к жанру и к тем, кто посвятил себя служению опере.

Дмитрий Юровский, главный дирижер и музыкальный руководитель Новосибирского театра оперы и балета:

- В наше время, когда музыкальный театр переживает пандемический кризис и борется за выживание, премия "Онегин" явилась настоящим светом надежды. Выходы на сцену, репетиции, новые постановки - все это сейчас происходит достаточно редко, и тем важнее тот факт, что учредители, организаторы и жюри этой премии нашли в себе силы, желание и возможность поддержать театры и артистов. То, что это происходило на гала-концерте, позволило надеяться на то, что театр переживет это кризисное время. Мне очень приятно, что премией была отмечена наша новосибирская постановка оперы "Фальстаф". Вспоминая, сколько сил и труда было вложено в подготовку этого гениального, сложнейшего материала, сколько часов, дней и недель было потрачено всем творческим цехом для того, что бы "Фальстаф" состоялся… Горжусь всеми нашими артистами! Они продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство и способность к командной игре, поэтому эта победа принадлежит всем, что делает ее особенно приятной.