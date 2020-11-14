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14.11.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Рекордный турпоток ожидается в Крыму на Новый год

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В новогодние праздники у Крыма есть шанс побить собственный рекорд по приему отдыхающих для этого времени года. Такое мнение РИА Новости высказал глава комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

Фото: iStock
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Ажиотажный спрос на новогодний отдых в Крыму депутат прогнозирует с учетом действующих ограничений на выездной туризм, а также ситуации в самих российских регионах.

- Учитывая закрытие границ и все ограничения в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, мы, в отличие от прошлых лет, впервые имеем реальные перспективы принять рекордные 800 тысяч туристов на новогодние праздники, - сделал прогноз Черняк.

При этом депутат отметил, что праздники не будут омрачены лишь в том случае, если все будут ответственно подходить к соблюдению противоэпидемиологических мер.

Фото: iStock
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Традиционно поток туристов на полуостров в новогодние праздники учитывается с 28 декабря по 13 января. По данным профильного министерства правительства РК, в этот период сезона 2017-2018 годов Крым выбрали местом отдыха 137 тысяч человек. Через год туристов было уже 190,2 тысячи человек. Наконец год назад, в сезон 2019-2020 годов на полуостров под Новый год приехали 209,7 тысячи человек. Теперь в Крыму рассчитывают увеличить эту цифру сразу в 2,5 раза.

Как показывает статистика, наибольшим спросом в Крыму пользуются места размещения среднего ценового сегмента, а местом отдыха 73 процента приезжих выбирают южный берег полуострова. В прошлом году средняя стоимость отдыха в новогодние праздники составила 40-45 тысяч рублей на двоих с учетом перелета и расходов на проживание.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Новый год

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