Россияне перестали запасаться гречкой, макаронами и туалетной бумагой

Продажи продуктов питания долгосрочного хранения и средств первой необходимости в сравнении с серединой марта снизились примерно вдвое, следует из данных оператора фискальных данных "Такском".

Так, продажи гречки за неделю с 26 октября по 8 ноября по сравнению с периодом 9 по 22 марта 2020 года упали на 54%. И даже по сравнению с неделей ранее (12-25 октября) продажи гречки снизились на 8%, подсчитали для "РГ" в компании. Макароны в пиковую неделю марта тоже покупали вдвое активнее (на 51%), чем в начале ноября. Правда, в сравнении с периодом с 12 по 25 октября реализация макарон выросла на 18%. Также почти вдвое (на 48%) в сравнении с мартом снизились продажи туалетной бумаги. По сравнению с неделей 12-25 октября продажи с 26 октября по 8 ноября снизились на 9%.

Россияне также перестали верить в чудодейственную силу имбиря, лимона и чеснока. В сравнении с мартом продажи имбиря упали на 39%, лимона - на 17%, чеснока - на 12%. Снижаются продажи этих товаров и по сравнению с неделей ранее (12-25 октября). Больше всего снизилась реализация имбиря - на 27%.

Новый суперфуд - печень трески, в 100 граммах которого содержится 1000% дневной нормы витамина D (при дефиците которого COVID-19 переносится тяжелее) тоже покупают меньше. Продажи этих консервов в сравнении с периодом 9-22 марта снизились более чем на треть - 34%. Неделей раньше, с 12 по 25 октября, печень трески покупали тоже не так активно - на 7% меньше, чем на неделе с 26 октября по 8 ноября.

Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором "Такском". Всего проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.