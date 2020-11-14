СМИ: Шоумен Дмитрий Хрусталев был введен в кому

Госпитализированный в больницу №40 Сестрорецка 41-летний актер и шоумен Дмитрий Хрусталев был введен врачами в искусственную, медикаментозную кому. Об этом сообщает МК.

Согласно информации издания, артист, попавший в больницу с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Из комы его уже вывели и Дмитрий "чувствует себя хорошо".

Уточнено, что помимо других препаратов актеру дали снотворное "и сейчас он спит".

По данным источников, шоумена в больницу привез таксист: "актер ехал к маме в Репино, но в дороге почувствовал себя плохо" и водитель, "видя предобморочное состояние пассажира", повез его в ближайший госпиталь. Сообщалось, что машина попала в небольшое ДТП.

Ранее госпитализацию Хрусталева в больнице подтвердили. О неприятности с коллегой высказался Иван Ургант.