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СМИ: Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП

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    14.11.2020, 21:04
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Актёр, комик и шоумен Дмитрий Хрусталёв, соведущий программы "Вечерний Ургант", оказавшийся в больнице, перед госпитализацией попал в "незначительное ДТП". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Пятый канал.

Отмечается, что Хрусталев находится в больнице № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге. Состояние его оценивается как тяжёлое.

Пока фигурируют две версии произошедшего с артистом: коронавирус и интоксикация.

Факт госпитализации подтвердили сотрудники больницы и коллега Хрусталёва Иван Ургант.

Хрусталёву 41 год. Известен по выступлениям в КВН и Comedy Club и ролями в фильмах "Самый лучший фильм 2", "Беременный", "Служебный роман. Наше время", "Одноклассницы", "Одноклассницы 2", "Черновик" и "Заповедник".

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