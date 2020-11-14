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СМИ: Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию с коронавирусом

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    14.11.2020, 17:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

41-летний российский актер и телеведущий попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru, уточняя: шоумен доставлен в больницу №40 в Сестрорецке.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Диагноз уточняется. По предварительным данным, причина госпитализации Дмитрия - коронавирусная инфекция.

Хрусталев родился в Ленинграде. КВН-щик. Помимо "Урганта", участник шоу Comedy Club и Comedy Woman.

Снялся в фильмах и сериалах "Самый лучший фильм 2", "Беременный", "Служебный роман. Наше время", в дилогии "Одноклассницы", "Черновике" и "Заповеднике".

Озвучивает мультфильмы.

Ранее сообщалось, что шоумен озвучит в перезапуске "Ну, погоди!" Зайца, тем составив тандем с Гариком Харламовым, которому досталась роль Волка.

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