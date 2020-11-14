Новости

Онкологи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать 08:11
Трамп объявил о победе на выборах в Пенсильвании 08:08
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании Петербурга 07:59
Эпидемиолог из КНР оценил возможность достижения коллективного иммунитета 07:27
В Бурятии с понедельника будут закрыты все торговые центры и общепит 07:18
NYT: В Иране ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды" 06:40
В Карабах за сутки отправлено 20 самолетов с российскими миротворцами 06:19
Врач рассказала, какую кашу вредно часто есть 05:58
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 05:48
В Ливане с 14 ноября введен повторный карантин 05:29
Названы наименее подверженные тяжелой форме СOVID-19 люди 04:55
Врач призвал заболевших COVID-19 россиян поменьше разговаривать 04:14
Землетрясение произошло вблизи Северных Курил 03:57
Трамп прокомментировал возможность введения в США карантина 03:50
Украина присоединилась к американской лунной программе Artemis 03:32
В США установлен новый рекорд суточного прироста числа случаев COVID-19 03:11
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами 02:34
Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем перенесен на 15 ноября 02:17
Трамп назвал сроки появления доступной для американцев вакцины от COVID-19 01:57
Полиция проводит проверку по факту избиения Сергея Харитонова 01:31
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная 01:27
У бойца ММА Сергея Харитонова серьезно поврежден глаз 01:04
Боец ММА Сергей Харитонов госпитализирован после нападения 00:17
В Монреале полиция вывела из здания предполагаемых заложников 00:00
В Россию вернулись из Сирии еще более 30 детей 00:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
14.11.2020 08:08
Рубрика: В мире

Трамп объявил о победе на выборах в Пенсильвании

Текст: Александр Саможнев
Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах в Пенсильвании своего соперника, бывшего вице-президента Джозефа Байдена. "В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа наблюдателей к 700 тысячам бюллетеней. Это означает на основании нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", - написал Трамп в Twitter.

Фото: REUTERS/Bryan Woolston
Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США

По данным ведущих СМИ США, в Пенсильвании лидирует кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Телеканал Fox News передал, что уже обработано 99 процентов бюллетеней. Байден получил 49,9 процента голосов избирателей, а Трамп - 49. В поддержку демократа подали примерно на 63 тысячи бюллетеней больше.

Между тем, после десятидневного подсчета голосов на выборах президента США появилась предварительная информация об итогах голосования в штате Северная Каролина. Там ни один из кандидатов долго не мог добиться явного перевеса. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней Дональд Трамп набирает 50 процентов голосов, а его соперник Джозеф Байден - 48,6. Победа в этом штате должна дать Трампу 15 голосов выборщиков.

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин предложил "Сириусу" статус федеральной территории
Названы наименее подверженные тяжелой форме СOVID-19 люди
Путин: Боестолкновения в Карабахе полностью прекращены
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная
Врач призвал заболевших COVID-19 россиян поменьше разговаривать
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США