"Турецкая делегация просит прислать образцы предметов вооружения..."

В историографии и публицистике в вину Советской России часто ставят военное сотрудничество с Веймарской Германией. Более того, из советско-германского сотрудничества, которое стало развиваться после договора в Рапалло в 1922 г., напрямую выводят подписание договора о ненападении в 1939 г.

Действительно, советско-германское сотрудничество развивалось. 29 сентября 1931 г. из Москвы будущий фельдмаршал Вильгельм Кейтель1 писал отцу из Берлина: "Сегодня в первой половине дня я вернулся из своей поездки в Россию, которая, включая приезд и отъезд, заняла почти три недели. Впечатления интересные и поучительные, причем не только в военном, но и в хозяйственном отношении. [...]. Самое характерное, пожалуй, можно - совсем кратко - изложить так: а) необычайные просторы; б) наличие всех мыслимых ископаемых в качестве предпосылки независимой экономики; в) нерушимая вера в строительство [социализма] и в пятилетний план; г) крайне напряженный трудовой ритм"2.

Вместе с тем международное военное сотрудничество СССР, во-первых, опиралось на исторический опыт; во-вторых, не ограничивалось Германией; в-третьих, зачастую инициировалось другими странами, а не Советским Союзом. Зарубежные партнеры предлагали не только передачу технологий Советскому Союзу, но и запрашивали консультации советских специалистов по различным вопросам. Интересные документы об этом хранятся в фондах РГАСПИ.

Советские военные советники на учениях Монгольской народной армии. Вторая половина 1930-х гг.

Иностранцев - на маневры

В 1930-е гг. военное сотрудничество Советского Союза велось с целым рядом стран, включая приглашение на парады и стажировки, покупку готовой техники, посещение военных заводов, взаимные визиты военных эскадрилий, передачу технологий, проведение инструктажа. Со временем советская сторона могла выбирать партнеров для организации военных маневров, решать, в какую страну ехать советским военным специалистам.

21 мая 1936 г. нарком обороны К.Е. Ворошилов писал в Политбюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, что нужно определиться с обменом военными делегациями. "Чехословацкое командование уже пригласило нашу страну на маневры и дало понять, что ждет ответного приглашения"3. "На французских маневрах по ПВО будет присутствовать группа [наших командиров]... и, кроме того, французы зондировали вопрос о взаимной посылке групп на общевойсковые маневры"4. Ворошилов предлагал взаимный обмен делегациями на маневрах с чешскими, французскими и британскими военными специалистами. Кроме того, маршал предлагал допустить чешскую, французскую и английскую делегации на маневры Московского военного округа, вместе с тем на маневры Белорусского военного округа никого не допускать5.

"Для ознакомления с чехословацкой авиапромышленностью..."

С середины 1930-х гг. значительно оживилось военное сотрудничество Москвы и Праги. 11 февраля 1935 г. Ворошилов в записке на имя Сталина писал, что "от военных чехословацких авиационных фирм "Vetor" и "Valter" поступило "настойчивое предложение о командировании к ним комиссии для ознакомления с чехословацкой авиапромышленностью"6. Маршал отмечал, что воздушные силы Чехословакии "безусловно заслуживают нашего внимания в области истребительной и бомбардировочной авиации, системы вооружения самолетов", а также "постановки литейного производства и освоения купленной ими раньше нас во Франции лицензии у фирмы "Испано-Сюиза" на мотор 12-Убрс".7 Ворошилов предложил направить в Чехословакию объединенную комиссию Управления Воздушных сил РККА и Главного управления авиационной промышленности.8 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло положительное решение по данному вопросу 20 марта 1935 г.

13 мая 1936 г. на Политбюро было принято решение о направлении в Чехословакию делегации летчиков-испытателей, военных инженеров, комбригов и сотрудников НИИ ВВС РККА во главе с начальником ВВС РККА командармом 2-го ранга Я.И. Алкснисом. Это был ответный визит на посещение СССР в 1935 г. делегации во главе с командующим ВВС Чехословакии9.

В мае 1937 г. было принято решение о командировании в Чехословакию на стажировку в химических частях двоих военных инженеров, выпускников Военно-химической академии и Московского химико-технологического института10. В марте 1938 г. был заключен договор с фирмой "Шкода" на проектирование и изготовление 305-мм гаубицы и 210-мм пушки и боеприпасов к ним11.

Двухосный грузовик ГАЗ-ММ (Полуторка).

Британский концерн и Ататюрк

В начале 1936 г. один из крупнейших мировых химических концернов британский "Империал кемикал индустри", уступавший по масштабам только германскому "И.Г. Фарбениндустри", инициировал сотрудничество с СССР. Глава фирмы через советского торгпреда в Великобритании предложил начать переговоры о передаче "технической помощи по всем химическим процессам производства концерна"[12]. 5 марта 1936 г. советская сторона приняла предложение. Вопросы, по которым нужно было вести переговоры с британским концерном, занимают три машинописных листа (анилокрасочная промышленность, лакокрасочная промышленность, пластмассы, искусственное волокно, гидрогенизация угля и нефти, взрывчатые вещества, патронное производство, цветная металлургия и сплавы, бескислотная медь, радиаторные трубки и ленты, азотная промышленность, цветной и быстротвердеющий цемент, абразивные материалы, красящие вещества и заменители в резиновой промышленности, методы устранения жиров и масла с металлических предметов13).

В 1934 г. Турция закупила в СССР крупный объем оружия (см. док. 2).

11 марта 1935 г. было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о направлении в Турцию парашютистов-инструкторов14. Советские инструкторы должны были отвезти в Турцию 5 планеров различных конструкций15. Среди учеников советских инструкторов была приемная дочь первого президента Турции Ататюрка, дочь его погибшего друга - Сабиха16, которая впоследствии стала военной летчицей.

С помощью Советского Союза были построены парашютные вышки во многих городах Турции. Основной задачей советских специалистов стала организация парашютного и планерного спорта среди турецкой молодежи. Было принято решение принять в планерную школу в Коктебеле 5-8 турецких учеников с ежемесячной платой в 60 американских долларов17.

В конце 1935 г. турецкий Генштаб через своего военного атташе в СССР обратился с просьбой принять в РККА турецких офицеров-стажеров: 3 - в мотомехчасти, 1 - в зенитную артиллерию, по несколько человек - в авиачасти, в парашютную часть[18]. В СССР приняли 10 турецких стажеров при условии направления в турецкую армию советских стажеров. До этого времени советского военного атташе турецкая сторона в свои части не пускала и на маневры не приглашала, как и других военных атташе. "Главным образом потому, - едко писал Ворошилов, - что им показывать нечего, а нищетой щеголять зазорно"19.

Визиты в Париж

В августе 1934 г. было принято решение о согласии на предложение французского Генштаба обменяться стажерами. Один командир РККА приглашался в автобронетанковую часть французской армии, кроме того, он получал возможность ознакомиться с вопросами моторизации конницы20.

20 марта 1935 г. Ворошилов в записке Сталину писал о предложении французского военного атташе полковника Симона об обмене стажерами (см. док. 4). 31 марта 1935 г. это предложение было принято Политбюро ЦК ВКП(б)21.

13 августа 1935 г. было принято решение о направлении советского летчика Кайтанова на работу инструктором в специальную военную парашютную школу во Франции (Этампская школа)22.

В феврале 1936 г. французы были заинтересованы в приезде советских специалистов по военным сообщениям (см. док. 5)23. 17 февраля 1936 г. по этому вопросу было принято положительное решение Политбюро.

17 февраля 1936 г. Ворошилов в записке Сталину писал, что "французская высшая авиационная школа во многих отношениях является образцовым военно-учебным заведением. Особо хорошо поставлена организация производственной практики слушателей, отлично оборудованы классы и лаборатории"24. Ворошилов предлагал командировать в школу на две недели троих работников Военно-воздушной академии и Курсов усовершенствования технического состава ВВС. Согласие французов к этому времени было уже получено. 9 марта 1936 г. было принято положительное решение о командировке25.

В гостях у японцев и итальянцев

31 декабря 1935 г. истекал срок советско-японских соглашений о взаимном приглашении стажеров в войсковые части и для обучения языкам26. Японское командование предложило продлить существующее соглашение еще на год. По мнению Ворошилова, пребывание советских стажеров в Японии себя оправдывало: "Люди изучали страну, язык, получали правильное впечатление о методах боевой подготовки частей, их сильных и слабых сторонах, условиях быта и нравах". 7 января 1936 г. на Политбюро было принято решение о продлении соглашения27. В мае 1937 г. в Японию были направлены два стажера в армию и пять практикантов по изучению японского языка28.

В августе 1934 г. было принято предложение итальянского командования об обмене группами командиров на маневрах. Советскую сторону заинтересовала программа итальянской армии (большой масштаб, пограничное сражение и маневры в горных районах). Итальянцы, в свою очередь, были приглашены на маневры Белорусского военного округа29 (см. док. 1).

4 марта 1935 г. Ворошилов в записке на имя Сталина сообщал, что заместитель министра авиации Италии генерал Валле30 заявил советскому полпреду о своем желании в мае 1935 г. прилететь в Москву во главе воздушной эскадрильи. Прилет итальянцев был ответным визитом на визит советских летчиков в Италию в 1934 г. 7 марта 1935 г. это предложение было принято на Политбюро31.

27 февраля 1936 г. заместитель наркома обороны М.Н. Тухачевский писал председателю Совета труда и обороны В.М. Молотову, что в 1934 г. в Италии были заказаны у фирмы "Изотта-Фраскини" 50 морских моторов "АССО-1000", моторы эти поступили на Николаевский завод имени Марти для установки на катерах. Одновременно были заказаны запасные части к моторам на сумму 200 тыс. руб., но до момента введения санкций против Италии из-за войны в Эфиопии было поставлено запчастей только на 45 тыс. руб. Такие запчасти в СССР не производились, и Тухачевский предлагал в обход санкций вывезти недопоставленные запасные части в Союз32. 28 февраля 1936 г. такое решение было принято на Политбюро33, но уже 5 марта после записки наркома иностранных дел М.М. Литвинова его отменили34.

Тренога с зенитным прицелом для пулемета "Максим" пользовалась спросом в монгольской армии.

В Кабул, Пекин и Улан-Батор

7 марта 1935 г. на Политбюро было принято решение продать Афганистану самолеты Р-5 и 1-2 зенитных пушки со снарядами, а также "разрешить приезд в Москву для переговоров о покупке оружия и для участия в испытаниях предлагаемых образцов оружия представителей афганской армии"35. В мае 1935 г. было принято решение о поставке властям в Кабуле 24 артиллерийских систем со снарядами при рассрочке платежей до четырех лет36.

Монгольская армия также была заинтересована в "натуральном снабжении" советским оружием. Сумма заказа в 1936 г. составляла 4 789 478 тугриков37. В комплект поставок входили по 12 45-мм противотанковых пушек и 76-мм пушек (образца 1902 г. и 1927 г.), а также боеприпасы к ним из расчета, соответственно, на 3600, 1500 и 2000 выстрелов38; авиабомбы, пулеметы, пушки, треноги с зенитным прицелом для пулемета "Максим", ручные и оружейные гранаты, тачанки и пр.39; запасные моторы к самолетам, одна передвижная авиаремонтная мастерская; автомашины ЗИС, автоцистерны, автомашины "Форд" (пикапы и легковые), комплекты автозапчастей для машин разных систем; обмундирование для 18 500 солдат (цириков), включая шинели, гимнастерки, шаровары, поясные ремни и валенки, и 2800 комплектов обмундирования для начальствующего состава, включая хромовые сапоги, нательное белье, шинели, брючное сукно, прорезиненный коверкот на плащи, 3000 казачьих седел, 10 000 стремян для седел; 25 походных кухонь; противогазы для людей и лошадей, защитные бахилы для людей и лошадей, продовольствие, чай, горючее, медикаменты, ветлечебные средства, радиостанции и телефонные аппараты; 4 агитмобиля, 2 радиоузла с полным набором аппаратуры на 250-300 точек, 10 немых кинокартин, 50 индивидуальных радиоприемников40.

В Китай поступали советские самолеты СБ (47), И-15 (107), И-16 (81) ТБ-3. В марте 1938 г. китайское командование запросило запасные моторы к самолетам. Решение о поставке было принято41. По предложению китайской стороны, в городе Кульджа была организована авиашкола с советскими инструкторами (21 чел.) и учебно-тренировочной материальной частью, отправленной из СССР в Китай (53 самолета, 44 автомашины, комплект для ремонтной мастерской для самолетов, радиостанция, прожектор с рассеивателем); в городе Урумчи был создан авиасборочный завод42.

Мы приводим некоторые наиболее характерные документы о военном сотрудничестве СССР с зарубежными странами в 1930-е гг. Публикуемые источники хранятся в РГАСПИ (Ф. 17. Оп. 166). Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются.

Докладная записка К.Е. Ворошилова И.В. Сталину о желании заместителя министра авиации Италии генерала Валле посетить Советский Союз.

ПАРТНЕРЫ НА ЛИНИИ ФРОНТА

За кого они воевали во Второй мировой

Подавляющее большинство довоенных "партнеров" СССР по маневрам и поставкам вооружений уже через несколько лет оказались вовлечены во Вторую мировую войну. Только Афганистан объявил о своем нейтралитете.

Уже 25 ноября 1936 г. Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт, в ноябре 1937-го к нему присоединилась Италия. Чехословакия перестала существовать как государство в середине марта 1939 г., Богемия и Моравия сделались протекторатом Третьего рейха, получившая марионеточную независимость Словакия стала союзницей Гитлера на восточном фронте. Турция в войну так и не вступила, но имела статус наблюдателя в Антикоминтерновском пакте. Франция в июне 1940 г. капитулировала перед Германией после шестинедельной войны. Литва в августе 1940 г. стала частью СССР. Значительная часть Китая была захвачена Японией в ходе войны 1937-1945 гг., созданные на оккупированной территории марионеточные власти примкнули к Антикоминтерновскому пакту, правительство во главе с Чан Кайши сохраняло верность антигитлеровской коалиции. Великобритания с сентября 1939 г. находилась в состоянии войны с Германией. Монголия оказывала посильную помощь СССР в годы Великой Отечественной.

Записка И.В. Сталину об организации комиссии для посещения чехословацких воздушных сил.

1. Записка К.Е. Ворошилова Л.М. Кагановичу

Народный комиссар Обороны Союза

5 августа 1934 г.

№ 12792

Политбюро ЦК ВКП(б)

тов. Кагановичу

Итальянское командование предложило нам обменяться группами командиров для присутствия на осенних маневрах этого года.

Этим предложением стоит воспользоваться. Посмотреть итальянские маневры в этом году будет интересно не только вследствие их большого масштаба, но и по намеченной теме (пограничное сражение) и горному району маневров.

Предлагаю:

1. Согласиться на итальянское предложение об обмене группами на маневрах, разрешив итальянцам присутствие на маневрах Белорусского В.О.

2. Командировать в Италию тт. Урицкого43 (зам. нач. УММ[44]), Сангурского45 (нач. штаба ОКДВА46), Роговского47 (инспектора артиллерии РККА) и Мыздрикова48 (к[оманди]р 65 стр[елкового] полка).

Справки на этих товарищей прилагаю.

(К. Ворошилов)

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 531. Л. 14.

Подлинник. Машинописный текст с рукописными пометками, подпись - автограф К.Е. Ворошилова, резолюции "за" - автографы Л.М. Кагановича, М.И. Калинина, А.И. Микояна, В.М. Молотова, В.Я. Чубаря.

Постановление об участии в ярмарке в Измире (Турция).

2. Записка К.Е. Ворошилова Л.М. Кагановичу

Народный комиссар Обороны Союза ССР

14 августа 1934 г.

№ 12816

Политбюро ЦК ВКП(б)Тов. Кагановичу

Турецкая делегация по покупке у нас оружия в счет 8-ми милл. кредита, возглавляемая генералом Эмин-пашой, в результате переговоров и осмотров различных образцов оружия заявила о своем желании приобрести у нас перечисленные в прилагаемом списке предметы вооружения. При этом турки предупреждают, что при обсуждении назначенных нами цен могут быть изменения как в количестве, так и в номенклатуре предметов. Так, например, ими еще окончательно не решен вопрос о покупке противогазов.

Кроме того, турецкая делегация просит до подписания окончательного договора прислать в Турцию образцы отобранных делегацией предметов вооружения, обязуясь присланные образцы считать купленными и ни при каких условиях не подлежащими возврату.

Предлагаю: О Турции

Утвердить для продажи туркам в счет 8-ми миллионного кредита номенклатуру и ориентировочное количество перечисленных в прилагаемом списке предметов вооружения. (см. приложение)

1. В случае если стоимость приобретенного оружия превысит 4 милл. золотых долларов (8 милл. золотых рублей), предложить турецкому правительству купить излишек за наличный расчет.

2. Согласиться с просьбой турецкой делегации о посылке в Турцию образцов отобранных предметов вооружения на основе обязательства турецкой стороны считать указанные образцы приобретенными.

3. Командировать в Турцию 3-4-х специалистов для демонстрирования образцов и обучения турецких специалистов.

(К. Ворошилов)

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ТУРЦИЮ

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 531. Л. 45-47.

Подлинник. Машинописный текст c рукописными пометками, подпись - автограф К.Е. Ворошилова, резолюции "за" - автографы Л.М. Кагановича, М.И. Калинина, В.М. Молотова, А.И. Микояна.





3. Проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б)

Экз. № Сов[ершенно] секретно

Проект постановления49

О заказе Литовского правительства50

(ПБ от 19.IX.34 г., пр. № 14 п. 54)51

Во изменение постановления П.Б. от 19 сентября увеличить поставку Литовскому Правительству с одной до трех 4-х орудийных 3-х дюймовых батарей модернизированного типа и с 4000 до 12 000 снарядов нового образца52.

Выписка т. Розенгольцу

Ворошилову

П 21/11 от 4 .III. 35

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 540. Л. 3.

Подлинник. Машинописный текст с рукописными пометками.





4. Записка К.Е. Ворошилова И.В. Сталину

Народный комиссар Обороны Союза ССР

20 марта 1935 г.

№ 277

Политбюро ЦК ВКП(б)тов. Сталину

Французский военный атташе полк. Симон от имени французского штаба предложил нам обменяться стажерами в танковом полку и полку связи. Срок стажировок - 1 месяц.

Предлагаю дать французам положительный ответ.

Прошу утвердить это предложение.

(К. Ворошилов)

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 542. Л. 224.

Подлинник. Машинописный текст c рукописными пометками, подпись - автограф К.Е. Ворошилова, резолюции "за" - автографы И.В. Сталина, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова, А.А. Андреева, А.И. Микояна, М.И. Калинина, В.Я. Чубаря.

5. Записка К.Е. Ворошилова И.В. Сталину

7 февраля [19]36 г.

№ 2114

Политбюро ЦК ВКП(б)

тов. Сталину

В результате предварительных переговоров нашего военного атташе в Париже т. Венцова53 с французским командованием последнее официально пригласило группу наших работников, специалистов по вопросам военных сообщений, для ознакомления с организацией и состоянием французского транспорта (методы и система подготовки железных дорог для целей войны, техническое оснащение и работа железнодорожных войск, шоссейные дороги и водный транспорт Франции и, наконец, работа отдела военных сообщений Генштаба по планированию мобилизационных и стратегических перевозок).

Предлагаю послать во Францию военно-транспортную группу в следующем составе:

1) Комкор т. Аппога Э.Ф.54

2) Бригинженер т. Федоров И.А.55

3) Комбриг т. Коновалов Л.И.56

4) Майор т. Воробьев В.П.57

5) Военинженер 2 ранга т. Обыден М.В.58

Справки об этих товарищах прилагаю.

Прошу утвердить это предложение.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 557. Л. 44.

Подлинник. Машинописный текст c рукописными пометками, подпись - автограф К.Е. Ворошилова, резолюции "за" - автографы И.В. Сталина, В.М. Молотова, А.А. Андреева, А.И. Микояна, В.Я. Чубаря.

1. Кейтель Вильгельм (1882-1946) - в 1929-1933 гг. - начальник организационного департамента Министерства обороны Германии.

2. Кейтель В. Размышления перед казнью. М., 2012. С. 54-55.

3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 560. Л. 25.

4. Там же.

5.Там же.

6. Там же. Д. 542. Л. 126.

7. Там же.

8. Там же.

9. Там же. Д. 560. Л. 37.

10. Там же. Д. 572. Л. 81, 83.

11. Там же. Д. 587. Л. 118-120.

12. Там же. Д. 557. Л. 186.

13. Там же. Л. 188-190.

14. Там же. Д. 572. Л. 62.

15. Там же. Д. 542. Л. 180.

16. Гёкчен Сабиха (1913-2001) - приемная дочь Ататюрка, первая в Турции летчица-истребитель.

17. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 545. Л. 26.

18. Там же. Д. 555. Л. 72.

19. Там же.

20. Там же. Д. 531. Л. 33.

21. Там же. Д. 542. Л. 223-224.

22. Там же. Д. 555. Л. 71.

23. Там же. Д. 557. Л. 44.

24. Там же. Л. 233.

25. Там же.

26. Соглашение об обмене военными стажерами для обучения языкам действовало также с Великобританией. - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 543. Л. 26.

27. Там же. Д. 560. Л. 118.

28. Там же. Д. 572. Л. 163-164.

29. Там же. Д. 531. Л. 14.

30. Валле Джузеппе (1886-1975) - в 1933-1939 гг. - заместитель министра авиации Италии.

31. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 542. Л. 5.

32. Там же. Д. 557. Л. 160-161.

33. Там же. Л. 159.

34. Там же. Л. 168. Литвинов писал Сталину 5 марта 1936 г.: "Италия нам теперь сильно враждебна, и она может в удачно выбранный ею момент, чтобы опорочить нашу лояльность, огласить факт нарушения нами санкций. Я полагаю, что из-за небольшого заказа на запасные части, которые мы сможем получить, если не теперь, то в недалеком будущем по окончании итало-абиссинской войны, нам не стоит тратить нашу репутацию, и я просил бы предложить т. Розенгольцу воздержаться от выполнения вышеозначенного постановления, которое оформлено также в советском порядке через Совет Труда и Обороны". - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 557. Л. 169.

35. Там же. Д. 542. Л. 7.

36. Там же. Д. 545. Л. 82.

37. Там же. Д. 557. Л. 13. Снабжение шло в счет советской дотации в 6 млн тугриков, разницу в 1 210 522 тугрика советская сторона решила отпустить деньгами за счет превышения выручки советского экспорта в Монголию.

38. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 557. Л. 14.

39. Там же.

40. Там же. Л. 14-18.

41. Там же. Д. 587. Л. 35.

42. Там же. Д. 610. Л. 68-71.

43. Урицкий Семен Петрович (1895-1938) - с начала 1934 г. - заместитель начальника Управления механизации и моторизации РККА (с ноября 1934 г. - Автобронетанковое управление РККА). Репрессирован.

44. Управление механизации и моторизации.

45. Сангурский Михаил Владимирович (1894-1938) - с начала 1930 г. - начальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Репрессирован.

46. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия.

47. Роговский Николай Михайлович (1897-1937) - в 1931-1935 гг. был одновременно инспектором Артиллерии РККА и председателем Артиллерийского комитета Артиллерийского управления РККА. Репрессирован.

48. Мыздриков Василий Федорович (1895-1937) - в 1934 г. - командир 65-го стрелкового полка. Репрессирован.

49. Зачеркнуто в тексте документа.

50. Вписано от руки. Перьевая ручка.

51. Вписано от руки. Перьевая ручка.

52. На полях весь абзац отчеркнут красным и зеленым карандашом.

53. Венцов-Кранц Семен Иванович (1897-1937) - в 1933-1936 гг. военный атташе СССР во Франции. Репрессирован.

54. Аппога Эрнест Фрицевич (1898-1937) - в 1930-1937 гг. начальник 3 отдела Штаба (Генштаба) РККА, начальник военных сообщений РККА. Репрессирован.

55. Федоров Иван Алексеевич (1896- ?) - в 1936 г. начальник 2 отделения 3 отдела Генштаба РККА; единственный из всей делегации в Париж владел французским языком.

56. Коновалов Леонид Иванович (1893- ?) - в 1936 г. помощник начальника 3 отдела Генштаба РККА. Репрессирован.

57. Воробьев Владимир Петрович (1899- ?) - в 1936 г. помощник начальника 3 отдела Генштаба РККА.