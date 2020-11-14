Постановление губернатора Тверской области от 13 ноября 2020 года № 166-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в пункт 17 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" (далее - Постановление) изменение, изложив его в следующей редакции:

"17. В целях обеспечения питанием отдельных категорий детей в период временного приостановления посещения муниципальных бюджетных (казенных, автономных) общеобразовательных организаций Тверской области (далее - общеобразовательные организации) Министерству демографической и семейной политики Тверской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организовать предоставление детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях и имеющим право на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (казенных, автономных) общеобразовательных организациях Тверской области" (далее - Постановление № 109-пп), в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций и организовано дистанционное обучение в условиях профилактики и предотвращения распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), продуктовых наборов в порядке и на условиях, установленных Постановлением № 109-пп.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







