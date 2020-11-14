В Эфиопии радикалы обстреляли ракетами аэропорты

Радикалы обстреляли аэропорты на севере Эфиопии. Одна ракета попала в аэропорт в Гондаре и частично повредила его, второй заряд ударил поблизости от аэродрома в Бахир-Даре. Оба комплекса используются в гражданских и военных целях, сообщает телерадиостанция BBC.

Ответственность за нападение взял на себя Народный фронт освобождения Тыграй (провинция на севере Эфиопии). "Любой аэропорт, используемый для атаки на Тыграй, является "законной целью", - цитирует AFP заявление фронта. Правительство опасается, что боевые действия в самом северном штате Эфиопии могут распространиться на другие районы страны.

В начале ноября премьер-министр Абий Ахмед приказал провести против сепаратистов военную операцию, обвинив их в нападении на лагерь федеральных войск. С тех пор в регионе произошел столкновения и ракетные обстрелы.

Между тем Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами. Самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут совершать рейсы три раза в неделю, а в Викторию - дважды, пишет "РГ".

Напомним, с 1 ноября Россия возобновила авиарейсы в Японию. Регулярное сообщение налажено также с Турцией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Кубой и другими странами, что актуально перед новогодними праздниками.