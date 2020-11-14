Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами

Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами. Такое решение принято правительством РФ. Самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут совершать рейсы три раза в неделю, а в Викторию - дважды.

Россияне могут отправиться в любую из этих стран, а граждане Эфиопии и Сейшел, как и владельцы вида на жительство, могут беспрепятственно прилететь в Россию, пишет РИА Новости.

Напомним, с первого ноября Россия возобновила международные авиарейсы в Японию. До этого было налажено регулярное авиасообщение еще с 13 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Сербией и Кубой.

При этом в МИД РФ посоветовали россиянам оценивать все риски при поездках за рубеж. "Вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.