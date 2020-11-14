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14.11.2020 17:54
Рубрика: В мире

В Японии завершились гастроли Венского оркестра с участием Гергиева и Мацуева

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Suntory Hall Фото: Suntory Hall
Фото: Suntory Hall

В Японии завершились гастроли Венского оркестра с участием дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Насладиться виртуозным исполнением музыкантов в ноябре смогли жители разных уголков Страны восходящего солнца. Артисты представили свою программу в городах Китакюсю, Осака, Кавасаки и столичном Токио.

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
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На фоне пандемии коронавируса организаторы тура с большим вниманием подошли к соблюдению мер санитарного характера. Деятели культуры прилетели в Японию 4 ноября чартерным рейсом. В аэропорту Фукуока на юге страны, откуда стартовали гастроли, музыканты сдали тесты на COVID-19 и только после подтверждения отрицательных результатов анализов смогли попасть на территорию островного государства.

Участники выступлений передвигались между населенными пунктами и сценическими площадками исключительно на заказном транспорте и в специально выделенных для них вагонах скоростных поездов "синкансэн". Помимо этого, артисты не могли покидать отели и контактировать с посторонними людьми.

Японские зрители явно соскучились по большим событиям культурной жизни, которая несколько поблекла из-за распространения коронавируса. Вероятно, в том числе и поэтому все места на выступления Венского оркестра в столичном зале Suntory Hall, который вмещает чуть более двух тысяч человек, были раскуплены моментально. И это несмотря на довольно внушительную стоимость билетов, которая варьировалась от 180 до 370 долларов. Устроители мероприятия пошли навстречу любителям музыки, которые не смогли попасть на представление, и в срочном порядке к запланированным четырем организовали дополнительный пятый концерт. Корреспонденту "РГ" посчастливилось побывать на одном из них.

Музыканты играли блестяще. Местная публика, которая аплодировала, пожалуй, громче обычного, пребывала в полном восторге. И здесь, вероятно, нет ничего удивительно. Японцы любят классику и без ума от гениальных исполнителей. Необычным стало другое - организация концерта в сложных эпидемиологических условиях.

На входе в зал посетителей встречал персонал в резиновых перчатках и гигиенических масках. Дополнительную защиту смотрителям обеспечивали закрепленные на их лицах прозрачные пластиковые экраны. Они проверяли наличие у зрителей масок и напоминали о необходимости опрыскать руки антисептиком.

Гардероб в фойе не работал. Благо, в ноябре температура воздуха в японской столице даже ночью редко опускается ниже одиннадцати градусов Цельсия. И все же некоторые люди пришли на концерт в плащах или легких пальто и вынуждены были держать верхнюю одежду в руках на протяжении всего представления.

Контролеры при проверке билетов просили посетителей самостоятельно оторвать бумажные корешки и опустить их в специальные ячейки для последующего учета. Работники Suntory Hall, по всей видимости, так старались минимизировать свои контакты с аудиторией.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В зрительном зале почти не было пустых кресел: все сидели рядом друг с другом. Между тем это мало кого беспокоило, на лицах пришедших послушать произведения великих композиторов не было ни капли тревоги. Все с нетерпением ждали желанного представления.

В антракте многих приятно удивил открытый буфет. Однако из меню полностью исключили десерты и закуски. Доступными для заказа оставили только напитки. Скромный ассортимент состоял из привычных кофе, чая и нескольких видов соков. Но и это пользовалось большим спросом.

К кассе и столам допускали строго по очереди. Работники концертной площадки тщательно следили, чтобы желающие выпить чашечку ароматного кофе или крепкого чая не толпились и не забывали о социальной дистанции. Как только посетители освобождали столики, официанты шустро убирали посуду, обильно обрабатывали поверхность столешницы санитайзером и только после этого приглашали новых клиентов.

В мире Восточная Азия Япония Культура Музыка Классика Персона: Валерий Гергиев

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