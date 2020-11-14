В Монреале полиция вывела из здания предполагаемых заложников

Ситуация в канадском Монреале, где, как сообщали ранее местные СМИ, произошла попытка захвата заложников, стала разряжаться. Полиция вывела из здания, на крыше которого находились несколько десятков человек, группу людей, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TVA.

Пока правоохранители не дают никаких комментариев о происходящем, но, похоже, информация о захвате заложников оказалась ошибочной.

Напомним, что ранее полицейские обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к району, в котором проводится спецоперация. К месту были стянуты большие силы и даже спецтехника.