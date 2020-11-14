Новости

Боец ММА Сергей Харитонов госпитализирован после нападения 00:17
В Монреале полиция вывела из здания предполагаемых заложников 00:00
В Россию вернулись из Сирии еще более 30 детей 00:00
В РПЦ оценили инициативу Венгрии закрепить в конституции понятие брака 13.11.2020
Ведущий эпидемиолог Китая рассказал об особенностях коронавируса 13.11.2020
СМИ: Трамп одержал победу в Северной Каролине 13.11.2020
В Петербурге горит заводское здание на площади 1200 квадратных метров 13.11.2020
СМИ: В Монреале неизвестные захватили в заложники группу людей 13.11.2020
Лукашенко осадил президента Украины за неучтивое обращение 13.11.2020
Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах РФ превысило 4 тысячи 13.11.2020
Уроком для постсоветских стран назвал Лукашенко события в своей стране 13.11.2020
Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 "очень напряженной" 13.11.2020
Собянин: Москвичи завоевали 183 медали Национального чемпионата WorldSkills 13.11.2020
Видеоролик курсанта белорусского университета МЧС отмечен спецпризом 13.11.2020
Салах заразился коронавирусом 13.11.2020
"Черная пятница" в России стала праздником продавцов и покупателей 13.11.2020
Путин ввел в действие план обороны на 2021-2025 годы 13.11.2020
Лукашенко: В Беларуси не будет преемников, никакого транзита власти 13.11.2020
Пропавшие лекарства вернут в аптеки 13.11.2020
Путин: Боестолкновения в Карабахе полностью прекращены 13.11.2020
Число детей, заразившихся норовирусом в петербургской школе, достигло 135 13.11.2020
МИД проинформировал Совбез ООН об усилиях России по ситуации в Карабахе 13.11.2020
Жителя Казани отправили в колонию строгого режима за убийство кота 13.11.2020
МЧС России готово в течении 8 часов развернуть группировку в Карабахе 13.11.2020
Депутат МГД Головченко: Надо увеличить средства на инновационные проекты 13.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
14.11.2020 00:00
Рубрика: В мире

В Монреале полиция вывела из здания предполагаемых заложников

Ситуация в канадском Монреале, где, как сообщали ранее местные СМИ, произошла попытка захвата заложников, стала разряжаться. Полиция вывела из здания, на крыше которого находились несколько десятков человек, группу людей, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TVA.

В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников

Пока правоохранители не дают никаких комментариев о происходящем, но, похоже, информация о захвате заложников оказалась ошибочной.

Напомним, что ранее полицейские обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к району, в котором проводится спецоперация. К месту были стянуты большие силы и даже спецтехника.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Путин предложил "Сириусу" статус федеральной территории
Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом
Фрагмент Ан-124 нашли в нескольких километрах от новосибирского аэропорта
За сутки в России подтверждено 21 983 случая COVID-19 в 85 регионах
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США