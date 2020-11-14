Несмотря на усложняющуюся ситуацию с пандемией, один из главных фестивалей Московской филармонии - "Другое пространство" - пройдет с 17 по 21 ноября.

Все девять запланированных концертов фестиваля состоятся в Зале Чайковского и в Камерном зале Московской филармонии. В связи с последним постановлением Министерства культуры лишь 25 процентов мест смогут быть заполнены, но, невзирая на ужесточение карантинных мер, Московская филармония все же решила не переносить фестиваль на следующий сезон и провести его в указанные сроки.

"Другое пространство" - один из немногих российских фестивалей, полностью посвященных современной музыке, - проводится с 2009 года, а его репертуар разворачивается от композиторов XX века до сочинений наших современников. В 2014 году художественным руководителем фестиваля стал дирижер Владимир Юровский: при нем "Другое пространство" приобрело статус международного, собирающего крупнейших музыкантов со всего мира.

Владимир Юровский уже прибыл в Москву из-за границы: в этом году он выступит на заключительном концерте 21 ноября в Зале Чайковского с Госоркестром имени Светланова, а также будет участвовать в фестивальном марафоне из трех концертов, который продлится пять часов. Специальные гости этого года - музыканты легендарного французского коллектива Ensemble intercontemporain, созданного классиком музыкального авангарда Пьером Булезом - также должны приехать в Россию в ближайшие дни: 19 ноября они представят московской публике разнообразную программу из сочинений Сальваторе Шаррино, Яниса Ксенакиса, Брюно Мантовани, Лизы Лим, Яна Мареша, а также своего основателя Пьера Булеза.

Среди российских участников фестиваля - такие крупнейшие коллективы, как Госоркестр имени Е.Ф. Светланова, Московский камерный оркестр Musica Viva, Московский государственный симфонический оркестр, Московский Ансамбль Современной Музыки и другие. Кроме того, в этом году состоится фестивальный дебют Российского национального молодежного оркестра под управлением Валентина Урюпина - этот коллектив существует всего два года, но уже успел дать несколько десятков концертов по всему миру.

В афише "Другого пространства" по традиции - произведения трех поколений музыкантов: корифеев XX века, классиков в возрасте между 40 и 50 годами и молодых композиторов XXI столетия. Публика сможет услышать музыку таких композиторов, как Берндт Алоис Циммерман, Анри Дютийё, Джанчинто Шельси, Джон Адамс, а также мировые премьеры сочинений Алексея Ретинского, Ольги Раевой и сербского композитора Марко Никодиевича. На "Другом пространстве" прозвучат сочинения представителей Ассоциации современной музыки (АСМ) - Владимира Тарнопольского, недавно отметившего свое 65-летие, и Александра Вустина, ушедшего от коронавируса в апреле этого года.

Справка "РГ"

Фестиваль современной музыки "Другое пространство" пройдет в двух филармонических залах: в Концертном зале Чайковского и в Камерном зале филармонии. Подробности программы - на сайте meloman.ru.